Döviz kurları

Döviz kurları19 Temmuz 2019 Cuma 17:11
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,6940
|5,6950
|5,6430
|5,6440
|Avro
|6,4000
|6,4010
|6,3450
|6,3460
|Sterlin
|7,1050
|7,1100
|7,0660
|7,0710
|İsviçre Frangı
|5,7490
|5,7780
|5,7280
|5,7570
|ANKARA
|ABD Doları
|5,6600
|5,7200
|5,6050
|5,6650
|Avro
|6,3400
|6,4100
|6,2800
|6,3500
|Sterlin
|6,9950
|7,1370
|6,9470
|7,1190
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