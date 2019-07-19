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Döviz kurları

19 Temmuz 2019 Cuma 17:11
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları 5,6940 5,6950 5,6430 5,6440
Avro 6,4000 6,4010 6,3450 6,3460
Sterlin 7,1050 7,1100 7,0660 7,0710
İsviçre Frangı 5,7490 5,7780 5,7280 5,7570
ANKARA
ABD Doları 5,66005,7200 5,60505,6650
Avro 6,34006,4100 6,28006,3500
Sterlin 6,99507,1370

6,9470 7,1190

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:11
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