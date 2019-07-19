Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6940 5,6950 5,6430 5,6440 Avro 6,4000 6,4010 6,3450 6,3460 Sterlin 7,1050 7,1100 7,0660 7,0710 İsviçre Frangı 5,7490 5,7780 5,7280 5,7570 ANKARA ABD Doları 5,6600 5,7200 5,6050 5,6650 Avro 6,3400 6,4100 6,2800 6,3500 Sterlin 6,9950 7,1370



6,9470 7,1190



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.