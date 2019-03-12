Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,4360
5,4370
Avro
6,1350
6,1360
Sterlin
7,1710
7,2070
ANKARA
ABD Doları
5,4150
5,4650
Avro
6,0950
6,1550
Sterlin
7,1080
7,2480
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