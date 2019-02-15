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Döviz kurları

15 Şubat 2019 Cuma 12:00
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,27405,2750
Avro5,94705,9480
Sterlin6,72306,7570
ANKARA
ABD Doları5,25005,3000
Avro5,91005,9700
Sterlin6,67306,8110

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:00
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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