Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,3650 5,3660 Avro 6,1150 6,1160 Sterlin 6,9240 6,9590 ANKARA ABD Doları 5,3400 5,4000 Avro 6,0750 6,1450 Sterlin 6,8720 7,0260



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