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Döviz kurları

18 Ocak 2019 Cuma 12:11
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,36505,3660
Avro6,11506,1160
Sterlin6,92406,9590
ANKARA
ABD Doları5,34005,4000
Avro6,07506,1450
Sterlin6,87207,0260

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 12:11
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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