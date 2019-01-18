Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,3640
5,3650
Avro
6,1120
6,1130
Sterlin
6,9470
6,9820
ANKARA
ABD Doları
5,3350
5,3950
Avro
6,0700
6,1400
Sterlin
6,8600
7,0070
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