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Döviz kurları

23 Kasım 2018 Cuma 17:38
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,29405,29505,27905,2800
Avro6,04806,04905,99505,9960
Sterlin6,79706,83106,75106,7850
İsviçre Frangı5,30405,33005,28105,3070
ANKARA
ABD Doları5,27505,32505,25005,3000
Avro6,00506,06505,95506,0150
Sterlin6,71306,89006,68206,8270

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 17:38
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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