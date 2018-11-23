Döviz kurları

Döviz kurları23 Kasım 2018 Cuma 17:38
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,2940
|5,2950
|5,2790
|5,2800
|Avro
|6,0480
|6,0490
|5,9950
|5,9960
|Sterlin
|6,7970
|6,8310
|6,7510
|6,7850
|İsviçre Frangı
|5,3040
|5,3300
|5,2810
|5,3070
|ANKARA
|ABD Doları
|5,2750
|5,3250
|5,2500
|5,3000
|Avro
|6,0050
|6,0650
|5,9550
|6,0150
|Sterlin
|6,7130
|6,8900
|6,6820
|6,8270
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