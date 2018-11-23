Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2940 5,2950 5,2790 5,2800 Avro 6,0480 6,0490 5,9950 5,9960 Sterlin 6,7970 6,8310 6,7510 6,7850 İsviçre Frangı 5,3040 5,3300 5,2810 5,3070 ANKARA ABD Doları 5,2750 5,3250 5,2500 5,3000 Avro 6,0050 6,0650 5,9550 6,0150 Sterlin 6,7130 6,8900 6,6820 6,8270