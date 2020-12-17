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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-17 17:20:49 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:


ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,81407,81507,74407,7450
Avro 9,53109,53209,49409,4950
Sterlin 10,543010,596010,509010,5620
İsviçre Frangı 8,80108,84508,74608,7890
ANKARA



ABD Doları 7,78407,86407,71407,7940
Avro 9,49109,57109,45409,5340
Sterlin 10,483010,693010,449010,6590

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