Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,8140
|7,8150
|7,7440
|7,7450
|Avro
|9,5310
|9,5320
|9,4940
|9,4950
|Sterlin
|10,5430
|10,5960
|10,5090
|10,5620
|İsviçre Frangı
|8,8010
|8,8450
|8,7460
|8,7890
|ANKARA
|ABD Doları
|7,7840
|7,8640
|7,7140
|7,7940
|Avro
|9,4910
|9,5710
|9,4540
|9,5340
|Sterlin
|10,4830
|10,6930
|10,4490
|10,6590