Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,8430
|7,8440
|7,8200
|7,8210
|Avro
|9,5210
|9,5220
|9,4860
|9,4870
|Sterlin
|10,4260
|10,4770
|10,4290
|10,4810
|İsviçre Frangı
|8,7880
|8,8320
|8,7830
|8,8270
|ANKARA
|ABD Doları
|7,8130
|7,8930
|7,7900
|7,8700
|Avro
|9,4810
|9,5610
|9,4460
|9,5260
|Sterlin
|10,3660
|10,5760
|10,3690
|10,5790