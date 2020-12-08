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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-08 17:12:41 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:


PAZARTESİ
SALI
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,84307,84407,82007,8210
Avro 9,52109,52209,48609,4870
Sterlin 10,426010,477010,429010,4810
İsviçre Frangı 8,78808,83208,78308,8270
ANKARA



ABD Doları 7,81307,89307,79007,8700
Avro 9,48109,56109,44609,5260
Sterlin 10,366010,576010,369010,5790
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