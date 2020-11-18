Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,7550
|7,7560
|7,7210
|7,7220
|Avro
|9,2110
|9,2120
|9,1600
|9,1610
|Sterlin
|10,2760
|10,3270
|10,2490
|10,3000
|İsviçre Frangı
|8,5270
|8,5700
|8,4690
|8,5110
|ANKARA
|ABD Doları
|7,7250
|7,8050
|7,6910
|7,7710
|Avro
|9,1710
|9,2510
|9,1200
|9,2000
|Sterlin
|10,2160
|10,4260
|10,1890
|10,3990