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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:04:44 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:


SALI
ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,75507,75607,72107,7220
Avro 9,21109,21209,16009,1610
Sterlin 10,276010,327010,249010,3000
İsviçre Frangı 8,52708,57008,46908,5110
ANKARA



ABD Doları 7,72507,80507,69107,7710
Avro 9,17109,25109,12009,2000
Sterlin 10,216010,426010,189010,3990
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