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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-10 17:10:42 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
AlışSatış Alış Satış
ABD Doları 7,4920 7,4930 7,4270 7,4280
Avro 8,8510 8,8520 8,8400 8,8410
Sterlin 9,7410 9,7890 9,6330 9,6800
İsviçre Frangı 8,1890 8,2310 8,2200 8,2620
ANKARA
ABD Doları 7,4620 7,5420 7,3970 7,4770
Avro 8,8110 8,8910 8,8000 8,8800
Sterlin 9,6810 9,8910

 9,5730 9,7830

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