Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,4920
|7,4930
|7,4270
|7,4280
|Avro
|8,8510
|8,8520
|8,8400
|8,8410
|Sterlin
|9,7410
|9,7890
|9,6330
|9,6800
|İsviçre Frangı
|8,1890
|8,2310
|8,2200
|8,2620
|ANKARA
|ABD Doları
|7,4620
|7,5420
|7,3970
|7,4770
|Avro
|8,8110
|8,8910
|8,8000
|8,8800
|Sterlin
|9,6810
| 9,8910
|9,5730
|9,7830