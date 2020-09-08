Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,4630
|7,4640
|7,4830
|7,4840
|Avro
|8,8230
|8,8240
|8,8110
|8,8120
|Sterlin
|9,7940
|9,8430
|9,7550
|9,8030
|İsviçre Frangı
|8,1270
|8,1670
|8,1500
|8,1910
|ANKARA
|ABD Doları
|7,4330
|7,5130
|7,4530
|7,5330
|Avro
|8,7830
|8,8630
|8,7710
|8,8510
|Sterlin
|9,7340
| 9,9440
|9,6950
|9,9050