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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-08 17:13:11 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,4630 7,4640 7,4830 7,4840
Avro 8,8230 8,8240 8,8110 8,8120
Sterlin 9,7940 9,8430 9,7550 9,8030
İsviçre Frangı 8,1270 8,1670 8,1500 8,1910
ANKARA
ABD Doları 7,4330 7,5130 7,4530 7,5330
Avro 8,7830 8,8630 8,7710 8,8510
Sterlin 9,7340 9,9440

 9,6950 9,9050

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