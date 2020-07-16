Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8660
|6,8670
|6,8560
|6,8570
|Avro
|7,8160
|7,8170
|7,8440
|7,8450
|Sterlin
|8,5800
|8,6230
|8,6320
|8,6750
|İsviçre Frangı
|7,3090
|7,3460
|7,2670
|7,3010
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8600
|6,9000
|6,8400
|6,8700
|Avro
|7,8100
|7,9300
|7,8300
|7,8500
|Sterlin
|8,5440
|8,7560
|8,6120
|8,6950