Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8650
|6,8660
|6,8660
|6,8670
|Avro
|7,7190
|7,7200
|7,7540
|7,7550
|Sterlin
|8,5420
|8,5850
|8,6230
|8,6960
|İsviçre Frangı
|7,2450
|7,2820
|7,2900
|7,3270
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8350
|6,9150
|6,8650
|6,9750
|Avro
|7,6790
|7,7590
|7,7450
|7,8650
|Sterlin
|8,4820
|8,6920
|8,5270
|8,7230