Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8650
|6,8660
|6,8620
|6,8630
|Avro
|7,7190
|7,7200
|7,7830
|7,7840
|Sterlin
|8,5420
|8,5850
|8,5450
|8,5880
|İsviçre Frangı
|7,2450
|7,2820
|7,2730
|7,3080
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8350
|6,9150
|6,8600
|6,9700
|Avro
|7,6790
|7,7590
|7,7600
|7,8800
|Sterlin
|8,4820
|8,6920
|8,5240
|8,7250