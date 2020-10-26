Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,9630
|7,9640
|8,0800
|8,0810
|Avro
|9,4190
|9,4200
|9,5480
|9,5490
|Sterlin
|10,3550
|10,4070
|10,4820
|10,5350
|İsviçre Frangı
|8,7650
|8,8090
|8,8780
|8,9220
|ANKARA
|ABD Doları
|7,9330
|7,9930
|8,0500
|8,1300
|Avro
|9,3790
|9,4590
|9,5080
|9,5880
|Sterlin
|10,2950
|10,5050
|10,4220
|10,6320