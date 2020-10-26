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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-26 17:24:22 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,9630 7,9640 8,0800 8,0810
Avro 9,4190 9,4200 9,5480 9,5490
Sterlin 10,3550 10,4070 10,4820 10,5350
İsviçre Frangı 8,7650 8,8090 8,8780 8,9220
ANKARA
ABD Doları 7,9330 7,9930 8,0500 8,1300
Avro 9,3790 9,4590 9,5080 9,5880
Sterlin 10,2950 10,5050 10,4220 10,6320

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