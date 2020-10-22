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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-22 17:14:24 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,8310 7,8320 7,9230 7,9240
Avro 9,2930 9,2940 9,3740 9,3750
Sterlin 10,2760 10,3280 10,3430 10,3950
İsviçre Frangı 8,6580 8,7020 8,7100 8,7540
ANKARA
ABD Doları 7,8010 7,8810 7,8930 7,9730
Avro 9,2530 9,3330 9,3340 9,4140
Sterlin 10,2160 10,4260 10,2830 10,4930

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