Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,8310
|7,8320
|7,9230
|7,9240
|Avro
|9,2930
|9,2940
|9,3740
|9,3750
|Sterlin
|10,2760
|10,3280
|10,3430
|10,3950
|İsviçre Frangı
|8,6580
|8,7020
|8,7100
|8,7540
|ANKARA
|ABD Doları
|7,8010
|7,8810
|7,8930
|7,9730
|Avro
|9,2530
|9,3330
|9,3340
|9,4140
|Sterlin
|10,2160
|10,4260
|10,2830
|10,4930