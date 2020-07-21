Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8550
|6,8560
|6,8420
|6,8430
|Avro
|7,8270
|7,8280
|7,8400
|7,8410
|Sterlin
|8,6450
|8,6880
|8,7380
|8,7820
|İsviçre Frangı
|7,2810
|7,3170
|7,3240
|7,3610
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8250
|6,9050
|6,8120
|6,8920
|Avro
|7,7870
|7,8670
|7,8000
|7,8800
|Sterlin
|8,5850
|8,7950
|8,6780
|8,8880