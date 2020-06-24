Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8560
|6,8570
|6,8530
|6,8540
|Avro
|7,7670
|7,7680
|7,7300
|7,7310
|Sterlin
|8,5560
|8,5980
|8,5340
|8,5780
|İsviçre Frangı
|7,2590
|7,2960
|7,2230
|7,2590
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8260
|6,9060
|6,8230
|6,9030
|Avro
|7,7270
|7,8070
|7,6900
|7,7700
|Sterlin
|8,4900
|8,7060
|8,4740
|8,6840