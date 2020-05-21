Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,7920
|6,7930
|6,7980
|6,7990
|Avro
|7,4590
|7,4600
|7,4640
|7,4650
|Sterlin
|8,3170
|8,3590
|8,2970
|8,3380
|İsviçre Frangı
|7,0210
|7,0560
|7,0060
|7,0410
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8000
|6,8500
|6,8050
|6,8550
|Avro
|7,4550
|7,5150
|7,4650
|7,5250
|Sterlin
|8,2260
|8,4370
|8,2060
|8,4160