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Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:08:21 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,7920 6,7930 6,7980 6,7990
Avro 7,4590 7,4600 7,4640 7,4650
Sterlin 8,3170 8,3590 8,2970 8,3380
İsviçre Frangı 7,0210 7,0560 7,0060 7,0410
ANKARA
ABD Doları 6,8000 6,8500 6,8050 6,8550
Avro 7,4550 7,5150 7,4650 7,5250
Sterlin 8,2260 8,4370 8,2060 8,4160


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