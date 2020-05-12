Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,0710
|7,0720
|6,9930
|6,9940
|Avro
|7,6620
|7,6630
|7,6060
|7,6070
|Sterlin
|8,7130
|8,7570
|8,6150
|8,6580
|İsviçre Frangı
|7,2650
|7,3010
|7,2170
|7,2530
|ANKARA
|ABD Doları
|7,0700
|7,1300
|6,9950
|7,0550
|Avro
|7,6500
|7,7200
|7,6000
|7,6700
|Sterlin
|8,6530
|8,8820
|8,5600
|8,7710