Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, perşembe günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,9880
|6,9890
|7,0470
|7,0480
|Avro
|7,5840
|7,5850
|7,7020
|7,7030
|Sterlin
|8,7170
|8,7600
|8,7450
|8,7890
|İsviçre Frangı
|7,1750
|7,2110
|7,2870
|7,3240
|ANKARA
|ABD Doları
|6,9750
|7,0250
|7,0400
|7,0900
|Avro
|7,5600
|7,6200
|7,6950
|7,7550
|Sterlin
|8,5970
|8,7800
|8,6280
|8,8220