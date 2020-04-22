Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,9830
|6,9840
|6,9970
|6,9980
|Avro
|7,5880
|7,5890
|7,5930
|7,5940
|Sterlin
|8,5870
|8,6300
|8,6050
|8,6490
|İsviçre Frangı
|7,1990
|7,2350
|7,2010
|7,2370
|ANKARA
|ABD Doları
|6,9750
|7,0250
|6,9800
|7,0300
|Avro
|7,5700
|7,6300
|7,5700
|7,6300
|Sterlin
|8,5170
|8,7000
|8,5150
|8,6970