Döviz düştü borsa yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini YÜKSELTME kararını açıklanmasının ardından döviz kurları gerilerken, BIST 100 endeksi ise banka hisseleri öncülüğünde yaklaşık 2.000 puan artarak 94.419 seviyesine kadar çıktı. Dolar/TL ise 6,0151’e kadar gerilemesi sonrasında 6,1580 seviyelerinde dengelendi. TCMB’nin kararının ardından uzun zamandır satış baskısı altında olan banka pay piyasalarında alımların güçlendiği görüldü. Banka hisselerindeki değer artışı yüzde 4-7 arasında oldu. Analistler, BIST 100 endeksinin 94.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin 95.000 direnci olacağını söyledi.