Douglas McGrath 64 yaşında hayatını kaybetti! Douglas McGrath kimdir? Biyografisi

Başrolünde Gwyneth Paltrow’un yer aldığı 1996 yapımı Emma filminin yönetmeni, Broadway Üzerinde Kurşunlar’ın (Bullets Over Broadway) ortak yazarı ve Beautiful: The Carole King Musical kitabının yazarı Douglas McGrath hayatını kaybetti.

Son zamanlarda kendisinin yazdığı otobiyografik gösteri Everything’s Fine’da rol almıştı. 3 Kasım’daki ölümü, gösterinin yapımcıları Daryl Roth, Tom Werner ve aynı zamanda yönetmen John Lithgow tarafından açıklandı.

Açıklamada, “Prodüksiyonun son üç ayında onunla çalışan herkes onun zarafeti, çekiciliği ve komik mizah anlayışından etkilendi. Ailesine en derin taziyelerimizi iletiyoruz.”

Son performansını 2 Kasım’da sergileyen McGrath, gençlik yıllarındaki karanlık bir olayı anlatan tek kişilik gösterisi güçlü eleştiriler almıştı. New York Times için yazan Elisabeth Vincentelli, kalitesini övmüştü. Vincentelli ölüm haberi üzerine “ani, korkunç bir şok” olduğunu tweet’ledi.

Ölüm nedeni hakkında herhangi bir detay ise açıklanmadı.

Douglas McGrath kimdir? Biyografisi

Douglas Geoffrey McGrath, Amerikalı senarist, yönetmen ve aktördü. Akademi Ödülü, BAFTA Ödülü, Tony Ödülü ve Primetime Emmy Ödülü adaylıkları da dahil olmak üzere çeşitli ödüller aldı.

McGrath kariyerine 1980’de Saturday Night Live ile başladı. Daha sonra Woody Allen’la birlikte çalışarak Bullets Over Broadway’in senaryosuyla1995’te Oscar adaylığı aldı. Ayrıca Celebrity, Small Time Crooks ve Café Society gibi Allen’ın birçok filminde oyuncu olarak yer aldı.

Ekran projelerinde de yer alan McGrath, 2007’de Michael Clayton ve HBO’nun Girls dizisinde yer aldı. Girls dizisinin senarist ve yönetmenlerinden biri olan ortak showrunner olan Jenni Konner, “Girls’te onunla en iyi zamanımızı geçirdik. Çok büyük bir yetenekti. Huzur içinde yatsın” diye yazdı.

Douglas McGrath kimdir? Kısaca

Doğum tarihi: 2 Şubat 1958, New York, New York, ABD

Ölüm tarihi ve yeri: 3 Kasım 2022

Eşi: Jane Read Martin (e. 1995)

Çocukları: Henry McGrath

Ebeveynleri: R. Searle McGrath, Beatrice McGrath