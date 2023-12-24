  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

YETMİYOR... Gericilere inat daha büyüğünü yapalım... İstanbul Havalimanı 4-10 Aralık'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

CHP bildiriyi imzalamadı sosyal medya çalkalandı! Özgür Özel’in o görüntüsü gündem oldu

Kassam Tugayları'nın serbest bıraktığı İsrailli esir bakın neler anlattı!

Oran vererek açıkladı! AK Partili isimden memur zammı ve asgari ücret mesajı

MİT'ten nokta operasyon! YPG’nin sözde Ayn El Arab eyalet sorumlusu Bahoz Afrin öldürüldü

Gerilimin adresi: Hint Okyanusu... Kimyasal tanker vuruldu: ABD'den İran iddiası!

Terör operasyonu! DEM parti ilçe eşbaşkanı tutuklandı

Yürek yakan sayılar! Katil İsrail 78 gündür Gazze'yi yıkıyor

Uzmanlar konuştu! Altın en ucuza nereden alınır?

Polis merkezinde akılalmaz olay! Dürümden bakın ne çıktı
Dünya Dost ve kardeş ülkeden Türkiye'ye taziye mesajı
Dünya

Dost ve kardeş ülkeden Türkiye'ye taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2023-12-24 20:52:00 - 2023-12-24 21:39:42
Dost ve kardeş ülkeden Türkiye'ye taziye mesajı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 askerin ailelerine taziyede bulunarak, Pakistan'ın terör felaketini şiddetle kınadığını bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın, 22-23 Aralık'taki terörle mücadele operasyonları sırasında 12 Türk askerinin şehit olduğunu öğrendiğinde derin üzüntü duyduğu vurgulandı.

Açıklamada, 12 şehidin ailelerine taziye ve yaralananlara acil şifa dilediğinde bulunularak, "Pakistan bu acı anında Türkiye ile sıkı bir dayanışma içindedir. Pakistan, bu terör felaketini şiddetle kınıyor. Kardeş Türk milletinin bu trajediyi cesaret ve kararlılıkla aşacağına inancımız tamdır." ifadelerine yer verildi.

Bu video yürekleri sızlattı! İşte Elazığlı Şehit Aslan'ın son sözleri
Bu video yürekleri sızlattı! İşte Elazığlı Şehit Aslan'ın son sözleri

Gündem

Bu video yürekleri sızlattı! İşte Elazığlı Şehit Aslan'ın son sözleri


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Siz nasıl insansınız! Ekşi Sözlük'te şehit babası için inanılmaz sözler
Siz nasıl insansınız! Ekşi Sözlük'te şehit babası için inanılmaz sözler

Gündem

Siz nasıl insansınız! Ekşi Sözlük'te şehit babası için inanılmaz sözler

Bu sabah tüm camilerde şehitler için dualar edildi
Bu sabah tüm camilerde şehitler için dualar edildi

Gündem

Bu sabah tüm camilerde şehitler için dualar edildi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olmuşlardı! Milli Savunma Bakanı Güler’in de katılımıyla Şırnak'ta tören yapıldı!
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olmuşlardı! Milli Savunma Bakanı Güler’in de katılımıyla Şırnak'ta tören yapıldı!

Gündem

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olmuşlardı! Milli Savunma Bakanı Güler’in de katılımıyla Şırnak'ta tören yapıldı!

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Gündem

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Utanmadan bir de milletle dalga geçiyorlar!
Utanmadan bir de milletle dalga geçiyorlar!

Siyaset

Utanmadan bir de milletle dalga geçiyorlar!

Yumruklanıp mağduru mu oynamak istedin?
Yumruklanıp mağduru mu oynamak istedin?

Siyaset

Yumruklanıp mağduru mu oynamak istedin?

Selçuk Bayraktar, şehidimiz Yasin Karaca için taziye paylaşımı yaptı
Selçuk Bayraktar, şehidimiz Yasin Karaca için taziye paylaşımı yaptı

Gündem

Selçuk Bayraktar, şehidimiz Yasin Karaca için taziye paylaşımı yaptı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23