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Dünya Dost ve kardeş ülkede sel felaketi! 43 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Dost ve kardeş ülkede sel felaketi! 43 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-04-15 22:37:00 - 2024-04-15 22:37:58

Pakistan'da son 3 günde şiddetli yağışlar nedeniyle evler ve sokaklar sular altında kalırken; meydana gelen sel ve düşen yıldırımlarda 43 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’da olumsuz hava şartları can kaybına neden oldu. Son 3 günde şiddetli yağışların neden olduğu seller ve düşen yıldırımlar nedeniyle ülkede 43 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 12 kişinin Hayber Pakhtunhwa'da, 21 kişinin Pencap'ta ve 10 kişinin Belucistan'da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Araçlar sel sularında mahsur kaldı

Birçok kentte evler ve caddeler sular altında kalırken, bazı araçlar sel sularında mahsur kaldı. Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, Ulusal Afet Yönetim Otoritesi’ne tüm kentlerle koordinasyon sağlaması talimatını verdi.

Şiddetli yağışların hafta boyunca Pakistan’da etkili olması bekleniyor.

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