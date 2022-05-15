Dost ülkeden dikkat çeken açıklama: Verdiği destek için Türkiye'ye minnettarız

Somali meclisinin yeni üyeleri, ülkedeki en temel sorunun güvenlik olduğuna işaret ederek, terör örgütü Eş-Şebab’ın bitirilmesi için siyasi yolların denenmesi gerektiğini belirtti.

Somalili vekiller bugün gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimiyle kurulacak yeni hükümetin ülkedeki güvenlik sorununa acilen çözüm bulmak zorunda olduğunu ifade etti.

AA muhabirine ülkedeki yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Sadık İbrahim Abdi, yeni Somali meclisinin yüzde 70'inin genç, eğitimli ve açık görüşlü kişilerden oluştuğunu vurgulayarak, vekillerin ülkeyi yeniden ileri taşımaya kararlı olduğunu dile getirdi.

Ülkenin önündeki en önemli sorunun güvenlik olduğunu kaydeden Abdi, Somali’nin son 30 yıldır güvenlik sorunuyla boğuştuğunu, Türkiye’nin ordunun eğitimi için gösterdiği çabaya minnettar olduklarını söyledi.

Eş-Şebab’la mücadele için yeni yollara başvurulabileceğinin altını çizen Abdi, "Somali halkının büyük çoğunluğu uzlaşının en önemli şey olduğunu düşünüyor. Eğer Eş-Şebab’ı yenemiyorsanız, en azından diyalog yolunu açmak ve onları içeri almak zorundasınız" diye konuştu.

Abdi, Somali’deki diğer önemli sorunun kuraklık olduğunu hatırlatarak, yeni kurulacak hükümetin sorunları yönetebilecek güçlü kurumlar inşa etmesi gerektiğini belirtti.

Somali’de özel sektörün güçlü olduğunu ancak kamu özel iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini anlatan Abdi, ülkenin madenler ve tarımsal zenginliğin yanı sıra okyanus gibi bir kaynağı olduğunu dile getirdi.

Güvenlik alanında yeni bir perspektife ihtiyaç var

Yeni seçilen vekillerden Ömer İbrahim Haşi ise seçimin uzun süredir beklendiğini ve tarihi bir seçim olacağını vurgulayarak, halkın, görev devrinin barışçıl şekilde tamamlanmasını beklediğini söyledi.

Seçimlerde yarışan adayların güçlü olduğunu ve güçlü manifestolar ortaya koyduğunu kaydeden Haşi, ülkenin güvenlik sorununu aşması için geniş bir perspektif ortaya koyması gerektiğini ifade etti.

Güvenlik dışında istikrarlı bir siyasi ortamın yaratılmasını şart olduğuna işaret eden Haşi, ekonomi ve diğer alanlarda yaşanacak olumlu gelişmelerin buna bağlı olduğunu belirtti.

Haşi, "Eş-Şebab’ı yenmek için askeri çözümleri denedik. Yeni şeyler denemek zorundayız. Hem askeri hem de siyasi yolları. Neden hem askeri hem de siyasi çözümü tek bir çerçevede uygulamayalım. Yeni yolları denemek zorundayız." dedi.

Kapsayıcı bir ekonomik model inşa edilmesi gerektiğinin altını çizen Haşi, bir önceki hükümet döneminde bunun altyapısının oluşturulduğunu ve politikanın devam ettirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Haşi ayrıca, sonuç ne olursa olsun ülkenin komşularıyla ilişkisini sağlam temeller üzerine inşa etmesi ve barış ortamının korunması gerektiğini vurguladı.

Seçimde 4 aday öne çıkıyor

Seçimde yarışacak 39 cumhurbaşkanı adayı arasında görev başındaki isim Muhammed Abdullah Fermacu, eski Cumhurbaşkanı Şerif Şeyh Ahmed, eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Puntland Eyaleti Başkanı Said Abdullahi Dani öne çıkıyor.

Yarışın bu 4 isim arasında geçmesi beklenirken, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan diğer önemli isimler arasında eski Başbakan Hasan Ali Hayri ve Wadajir Partisi lideri Abdirahman Abdishakur da bulunuyor.

Seçimde yeni cumhurbaşkanının 329 milletvekilinin üçte ikisinin oyunu alması gerekirken, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde seçim 2. tura kalacak.