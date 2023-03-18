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Dünya Dost ülke Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan uçak Adana'ya...
Dünya

Dost ülke Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan uçak Adana'ya...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek amacıyla Pakistan'dan gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan uçak, Adana'ya iniş yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 10:06:00 -
Dost ülke Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan uçak Adana'ya...

Pakistan hükümeti tarafından 50 bin çadır taşınmasına yönelik "özel uçuş operasyonu" kapsamında gönderilen 1400 çadırın yüklendiği 14'üncü uçağın ülkeye ulaşmasının ardından 1350 çadırın bulunduğu 15'inci uçak, Lahor kentinden havalandıktan sonra Adana Havalimanı'na indi.

İnsani yardım malzemelerinin ulaştırılması için 2 ülke arasında kurulan hava köprüsü aracılığıyla son gelen uçakla birlikte toplam 18 bin 717 çadırın Türkiye'ye sevkiyatı tamamlanmış oldu.

Kış koşullarına ve yangına dayanıklı çadırlar, uçaktan indirilerek depremden etkilenen bölgelere sevk edildi.

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