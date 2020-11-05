Dorukhan Toköz’den transfer açıklaması

Adı Fenerbahçe ve Galatasarayla anılan milli futbolcu Dorukhan Toksöz, 66. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreninde konuştu.

Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, ‘Benim büyük bir sakatlıktı, her futbolcunun başına gelmeyen bir sakatlıktı. 1 sene oynanamaman dezavantajı var ama yavaş yavaş toparlıyoruz. Üstüne koyarak gidiyoruz. Eksiklerimiz var ama oynaya oynaya toparlayacağız’ dedi.

66'ncı Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödül törenine katılan Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, DHA muhabirlerine konuştu. Ödül törenine katılmış olduklarından dolayı mutluluk duyduğunu belirten Toköz, ‘Gurur duyuyoruz. Milli takımdan bazı arkadaşlarımızla geldik, heyecanlıyız. İnşallah ödülümüzü alıp gideceğiz. Her şey yolunda. Burada hocalarımız var, bakanımız burada, futbolcu arkadaşlarımız var, başka branşlardan arkadaşlarım var, çok mutluyuz burada olduğumuz için’ dedi.

‘Ozan'la ayrı bir ilişkimiz var’

A Milli Takım'daki arkadaşlık ve dostluk ortamı hakkında da konuşan başarılı futbolcu, ‘Arkadaşlık dostluk çok iyi. Ozan'la bizim ayrı bir ilişkimiz var. Uzun senedir arkadaşız, akşamları buluşmalar olsun, muhabbetler olsun her zaman beraberiz. Diğer arkadaşlarımızla da öyle A Milli Takım olarak. Beraber geldik, beraber gideceğiz. İnşallah her şey iyi geçer’ ifadelerini kullandı.

‘Takım olarak daha da iyi olacağız, biliyoruz’

Siyah-beyazlı takım hakkında da konuşan Dorukhan Toköz, ‘Biraz sıkıntılı başlamıştık ama toparlıyoruz. Bundan sonra da daha iyi olacağını biliyoruz, öyle hissediyoruz. Bakalım bundan sonra 3 puanlar art arda gelecek inşallah’ dedi.

Yapılan eleştirilere de değinen Toköz, ‘Futbolda oluyor böyle şeyler. Tabii ki normal, bir sürü insan izliyor, eleştiriye de açık bir iş. Yapacak bir şey yok. Herkes eleştiriyor, canları sağ olsun’ diye konuştu.

‘Burada mutluyum’

24 yaşındaki futbolcu transferinin söz konusu olmadığını belirterek, sözleşmesinin devam ettiğini ve Beşiktaş’ta mutlu olduğu söyledi.