Dorukhan Toköz'den itiraf gibi yorum

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Kopenhag ile 0-0 kalan ve organizasyondan elenen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.

Karşılaşmanın ardından konuşan Dorukhan, "Gerçekten çok üzgünüz. Hak ettiğimizi, iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Sabır gerektiren bir oyun ve bunun meyvelerini maç içinde bazı pozisyonlarla topladık. Çok üzgünüz" dedi.

"Djaniny'nin de canı sağ olsun. Bu futbolun içinde olan bir şey" diyen Dorukhan, "Avrupa Ligi'nde inşallah kimsenin yüzünü kara çıkarmayacağız. Zor bir dönem geçiriyoruz. Ayağa kalkacağız" ifadelerini kullandı.