  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Akit’e yönelik alçak saldırıya tepki yağıyor! Özel’in militanları suçüstü oldu Korsan Başkan Özgür'den provokasyona devam: Darbeyi bir kez daha Meclis önünde püskürttünüz! Türkiye'den çok konuşulacak 'Suriye' kararı! Bakan 'açmayı planlıyoruz' diyerek duyurdu Trump onaylarsa dört ABD askeri infaz edilecek! Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’a flaş cevap: Biz bu oyunu bozarız Meclis Başkanı noktayı koydu: TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Grubu’na ziyaretçi alınmaması kararını verdi! Akit Medya’ya linç girişimi! Özgür hedef gösterdi, kudurmuş militanlar saldırdı Alparslan Kuytul grubundan algı oyunu: Sosyal medyada başlatılan plan çöktü Kılıçdaroğlu’na var da Özel’e yok mu? Mansur’dan CHP’deki kriz için tek taraflı çağrı Son dakika! Kılıçdaroğlu Meclis’e gitmiyor: Tüm CHP'lileri saat 14.00'te baba ocağımıza bekliyorum!
Yaşam Dorukhan Büyükışık cinayetinde yeni gelişme: Kaçmaya çalışan son sinsi zanlı paketlendi
Yaşam

Dorukhan Büyükışık cinayetinde yeni gelişme: Kaçmaya çalışan son sinsi zanlı paketlendi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Dorukhan Büyükışık cinayetinde yeni gelişme: Kaçmaya çalışan son sinsi zanlı paketlendi

İzmir’de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık’ın bir inşaat şantiyesinde cansız bedeninin bulunması ve olayın sinsi bir planla ‘intihar’ süsü verilerek kapatılmaya çalışılmasına ilişkin yürütülen derin soruşturmada tarihi bir darbe daha indirildi. Dönemin emniyet müdürleri, polisleri ve holding patronlarının tutuklandığı dosyada, siber ve fiziki takipten kaçarak yurt dışına tüymeye çalışan son firari zanlı İ.K., Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda saniyeler içinde kıskıvrak yakalandı.

İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin aranan son zanlı gözaltına alındı.

Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de inşaat şantiye alanında Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli İ.K., Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

24 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti.

Soruşturma kapsamında ailenin şikayeti üzerine, olay yerine gelen polisler hakkında "görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, ayrıca şantiye sahasında görevli bekçiler H.K, H.A, T.Ç. ile inşaatta çalışan B.Ç. ve yakın şantiye sahasında bekçi A.G. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

10 Ekim 2025'te, "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla haklarında dava açılan 8 polisin yargılandığı İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile 5 inşaat çalışanının İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava birleştirilmişti.

Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcısının başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden ele almış ve "kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "yalan tanıklık" suçları kapsamında 26 şüpheli hakkında 21 Mayıs'ta gözaltı kararı verilmişti.

Aralarında dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y., inşaat şirketinin ortakları M.M.T. ve oğlu M.T.T.'nin de bulunduğu 24 şüpheli tutuklanmış, o dönemde olay yeri inceleme ekibi komiseri olarak görev yapan A.K. ise 4 Haziran'da İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nında yakalanmış, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülmüştü.

Futbolcu cinayetinde vahim iddia
Futbolcu cinayetinde vahim iddia

Gündem

Futbolcu cinayetinde vahim iddia

Alış veriş cinayetle bitti "Araç arızalı çıktı" diyerek tabancayla vurdu
Alış veriş cinayetle bitti “Araç arızalı çıktı” diyerek tabancayla vurdu

Yerel

Alış veriş cinayetle bitti “Araç arızalı çıktı” diyerek tabancayla vurdu

Can Polat cinayetinde adaletten kaçamadılar! Dört tetikçi birden zindana tıkıldı!
Can Polat cinayetinde adaletten kaçamadılar! Dört tetikçi birden zindana tıkıldı!

Gündem

Can Polat cinayetinde adaletten kaçamadılar! Dört tetikçi birden zindana tıkıldı!

JASAT’tan nefes kesen operasyon: 19 yıllık cinayet aydınlatıldı
JASAT’tan nefes kesen operasyon: 19 yıllık cinayet aydınlatıldı

Yerel

JASAT’tan nefes kesen operasyon: 19 yıllık cinayet aydınlatıldı

10 yıllık firar şafak vakti bitti! Aynur Kanbur cinayetinde yeni gelişme
10 yıllık firar şafak vakti bitti! Aynur Kanbur cinayetinde yeni gelişme

Yaşam

10 yıllık firar şafak vakti bitti! Aynur Kanbur cinayetinde yeni gelişme

Aynur Kanbur cinayetinde şok gelişme! Cinayeti itiraf etti: Gururuma yediremedim
Aynur Kanbur cinayetinde şok gelişme! Cinayeti itiraf etti: Gururuma yediremedim

Gündem

Aynur Kanbur cinayetinde şok gelişme! Cinayeti itiraf etti: Gururuma yediremedim

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23