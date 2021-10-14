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Spor Dortmund’dan Beşiktaş’ın gençlerine yoğun ilgi
Spor

Dortmund’dan Beşiktaş’ın gençlerine yoğun ilgi

Bundesliga devi Borussia Dortmund, Beşiktaş'ın genç futbolcuları Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz ve Semih Kılıçsoy'u yakın takibe aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 04:01:00 -
Dortmund’dan Beşiktaş’ın gençlerine yoğun ilgi

Beşiktaş'ın yaşanan sakatlıklar nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde vitrine çıkma şansı bulan futbolcusu Serdar Saatçı performansıyla beğeni topladı. Bununla birlikte siyah-beyazlıların altyapısından yetişen ve UEFA Gençlik Ligi'nde görücüye çıkan isimler de göz doldurdu.

Borussia Dortmund, genç Kartallar'ın peşinde

Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz ve Semih Kılıçsoy gibi yetenekler Borussia Dortmund'un dikkatini çekti. 20 yaşından küçük futbolculara sık sık A takımda sıkça şans veren Alman temsilcisinin gözlemcileri, bu dört oyuncuyu da yakın takibe aldı.

Beşiktaş'a transfer teklifi gelebilir

İddialara göre Dortmund önümüzdeki dönemde bu futbolculara transfer teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. sarı-siyahlıların listesindeki isimlerden Serdar Saatçı defansta, Emirhan İlkhan ve Demir Ege Tıknaz orta sahada, Semih Kılıösoy da forvette görev yapıyor.

Dortmund'un parlattığı genç yıldızlar

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Borussia Dortmund'un son dönemde parlatıp dünya futboluna sunduğu isimler arasında ise Erling Haaland (21), Jadon Sancho (21), Jude Bellingham (18) ve Youssoufa Moukoko (16) yer alıyor.

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