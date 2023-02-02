Dört ülke o güce karşı birleşti!

Afrika Boynuzu ülkelerinin liderleri, Eş Şebab'a karşı güçlerini birleştirme kararı aldı.

Mogadişu yönetimi, Kenya, Etiyopya ve Cibuti'nin savunma bakanları ve askeri yetkilileri, dün gerçekleştirdikleri toplantının ardından Eş Şebab'a karşı ortak mücadele kararı aldı.

Buna göre 4 ülke, Somali'nin güney ve orta kesiminde Eş Şebab'a karşı ortak operasyonlara imza atacak.

Türkiye de destek sağlıyor

Halihazırda ABD ve Türkiye Somali'deki Mogadişu yönetimi güçlerine Eş Şebab'a karşı askeri destek sağlıyor.

Mogadişu yönetimi, Kenya, Etiyopya ve Cibuti tarafından yayımlanan ortak bildiride ayrıca Somali'de Eş Şebab'a karşı varlık gösteren Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu'nun (ATMIS) ülkeden çekilmesini de kolaylaştırmayı öngörüyor.

Eş Şebab'tan konuya ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Hasan Şeyh Mahmud liderliğindeki Mogadişu yönetimi, Eş Şebab'a karşı ilan ettiği topyekün savaşta bazı çevrelerden destek talep etmişti.

Önümüzdeki süreçte Somali'de taraflar arasında çatışmaların daha şiddetli bir hal alması bekleniyor.

Kaynak: Mepa News