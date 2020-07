Dört kulüpten "Kadına Şiddete Dur De" kampanyasına destek

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve İstanbul Başakşehir Futbol kulüpleri, kadına karşı şiddetle mücadele için başlatılan "Kadına Şiddete Dur De" kampanyasına destek verdi.

Dört kulüp, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kulüpler Birliği Vakfı iş birliğinde başlatılan kampanyayla ilgili açıklama yayımladı.

"Kadına Şiddete Dur De" kampanyasına destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getiren kulüpler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kulüpler Birliği Vakfı'na teşekkür etti.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, şiddetin türlüsüne karşı olunduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bünyemizde oluşturduğumuz Galatasaray Spor Kulübü Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu ile insan kaynakları politikamızdan sporcu yetiştirme süreçlerine, taraftara ulaşma ve toplumda farkındalık sağlamaya kadar geniş bir yelpazede somut sonuçlar elde etmek üzere programımızı hazırladık. 'Güçlü Kadın Güçlü Toplum' sloganıyla kadına yönelik şiddet hususunda önemli bir farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. 2020-2021 yıllarını kapsayan ilk dönem çalışmalarımız kadın odaklı. Sonrasında dönemler halinde çocuk, engelli, çevre ve nihayetinde spor olmak üzere farklı alanlara odaklanacağız. 2020 yılının hemen başında, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza atarak, bir ilki gerçekleştirdik. Eş zamanlı olarak cinsiyet eşitliğinin kurumsal, bireysel ve toplumsal düzeyde benimsenmesi ve içselleştirilmesine katkıda bulunmak için harekete geçerek, Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin de imzacısı olduk."

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kadınlar ve kız çocuklarının hakları için 2 yıl önce Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile dünyada bir spor kulübü olarak ilki gerçekleştirdik ve He For She projesinin bir paydaşı olarak özel bir rol üstlendik. Bu bağlamda gerek projedeki iş ortağımız Birleşmiş Milletler Kadın Birimi gerek bu konuda çok önemli çalışmalar yapan uzmanlarla, toplum bilimcilerle sürekli diyalog halinde olduk ve olmaya da devam ediyoruz."



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ise kadına yönelik şiddete karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yapılan çalışmalara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Futbol kulüpleri kendilerini takip eden kitleler gereği doğal bir sosyal sorumlu hüviyete sahipler. Futbol gibi ülkemizde özellikle erkek nüfusun domine ettiği bir çevrede önemini ikiye katlayan bir proje. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ve bakanlığımızın desteği de bu adımı çok daha anlamlı ve güzel bir şekle getirdi. Başlama vuruşunu bu sezon gerçekleştirdik; önümüzdeki sezon ve sezonlarda da bu farkındalığı arttırmak amacındayız. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak bu konuda elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz."

Trabzonspor Kulübü ise kampanyayla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Kadının toplumsal itibarı, saygınlığı ve konumunu örseleyen şiddet vakaları, asırlardır küresel bir sorun olageldiği gibi bugün hala yaşadığımız toplumun acı bir gerçeği olarak vuku bulmaya devam ediyor. Bu insanlık ayıbına karşı yükseltilen her bir tepki, her bir çığlık Trabzonspor Kulübü'nde yankısını bulacaktır. Kulübümüz, konuya ilişkin toplumsal bilincin gelişmesine katkı sağlayacak her türlü iş birliğinin bir parçası olmaya her zaman gönüllü ve hazırdır."