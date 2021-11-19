Dört kulaklı kedi Türkiye'nin ilgi odağı oldu

Çankaya’da yaşayan Canis Döşemeci, arkadaşının bahçesinde beslediği kedinin dünyaya getirdiği 7 yavrudan dört kulaklı olanı sahiplendi. Genetik mutasyon sonucu bir yerine iki çift kulağı olan ve ‘Midas’ ismi verilen kedi adına Instagram’da açılan hesap, yoğun ilgi gördü. Gövdesinde kalp şekline benzeyen beyaz tüylü bir bölümü de olan ‘Midas’, sosyal medyada 75 bin takipçiye ulaştı.

Evde, ‘Suzy’ ve ‘Zeyno’ adlı ‘Labrador’ cinsi iki köpekle yaşayan ‘Midas’ın, sosyal medya hesabından elde edilecek gelir, sokak hayvanları için kullanılacak.

Midas'a ilgi büyük

Midas’ı 4 ay önce sahiplenen Canis Döşemeci, “Midas’, eğer kendisine fon oluşturabilirse kendisi kadar şanslı olmayan sokak hayvanlarına yardım etmek istiyor. Kardeşlerinin hepsi sahiplendirilmedi, birkaç tanesi kaldı. ‘Midas’ sayesinde kardeşlerinin de ömürlük yuvalarına kavuşabileceğini düşünüyorum. Kedi, köpek sahiplenmek isteyenler sokakta yaşayan hayvanları sahiplenmeli. Dünyalar kadar para verip bir cins almak yerine sokaktan bir kediyi sahiplenmeli, çok özel kediler var sokakta” dedi.

Başka öğreği yok

‘Midas’ın veterineri Reşat Nuri Aslan, “Midas’ı kontrol altında tutuyoruz. Genetik bir mutasyon sonucu 4 kulak kepçesi ile doğdu. ‘Midas’ı diğerlerinden ayıran özellik her iki kulak kepçesinin de kulak kanalına bağlı olması fakat bunun ‘Midas’ın sağlığına hiçbir etkisi yok, duyma sorunu yaşamıyor. Türkiye’de bizim bildiğimiz bunun örneği yok, ‘Midas’ tek” diye konuştu. (DHA)