  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Dört kulaklı kedi Türkiye'nin ilgi odağı oldu
Yaşam

Dört kulaklı kedi Türkiye'nin ilgi odağı oldu

Çankaya’da yaşayan Canis Döşemeci, arkadaşının bahçesinde beslediği kedinin dünyaya getirdiği 7 yavrudan dört kulaklı olanı sahiplendi. Genetik mutasyon sonucu bir yerine iki çift kulağı olan ve ‘Midas’ ismi verilen kedi adına Instagram’da açılan hesap, yoğun ilgi gördü. 'Midas' adına açılan hesap, sosyal medyada 75 bin takipçiye ulaştı. Midas'ın sosyal medya hesabından elde edilecek gelir, sokak hayvanları için kullanılacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 17:40:00 -
Dört kulaklı kedi Türkiye'nin ilgi odağı oldu

Çankaya’da yaşayan Canis Döşemeci, arkadaşının bahçesinde beslediği kedinin dünyaya getirdiği 7 yavrudan dört kulaklı olanı sahiplendi. Genetik mutasyon sonucu bir yerine iki çift kulağı olan ve ‘Midas’ ismi verilen kedi adına Instagram’da açılan hesap, yoğun ilgi gördü. Gövdesinde kalp şekline benzeyen beyaz tüylü bir bölümü de olan ‘Midas’, sosyal medyada 75 bin takipçiye ulaştı.

Evde, ‘Suzy’ ve ‘Zeyno’ adlı ‘Labrador’ cinsi iki köpekle yaşayan ‘Midas’ın, sosyal medya hesabından elde edilecek gelir, sokak hayvanları için kullanılacak.

Midas'a ilgi büyük

Midas’ı 4 ay önce sahiplenen Canis Döşemeci, “Midas’, eğer kendisine fon oluşturabilirse kendisi kadar şanslı olmayan sokak hayvanlarına yardım etmek istiyor. Kardeşlerinin hepsi sahiplendirilmedi, birkaç tanesi kaldı. ‘Midas’ sayesinde kardeşlerinin de ömürlük yuvalarına kavuşabileceğini düşünüyorum. Kedi, köpek sahiplenmek isteyenler sokakta yaşayan hayvanları sahiplenmeli. Dünyalar kadar para verip bir cins almak yerine sokaktan bir kediyi sahiplenmeli, çok özel kediler var sokakta” dedi.

Başka öğreği yok

‘Midas’ın veterineri Reşat Nuri Aslan, “Midas’ı kontrol altında tutuyoruz. Genetik bir mutasyon sonucu 4 kulak kepçesi ile doğdu. ‘Midas’ı diğerlerinden ayıran özellik her iki kulak kepçesinin de kulak kanalına bağlı olması fakat bunun ‘Midas’ın sağlığına hiçbir etkisi yok, duyma sorunu yaşamıyor. Türkiye’de bizim bildiğimiz bunun örneği yok, ‘Midas’ tek” diye konuştu. (DHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk SİHA’larını kopyalamışlardı! BAE ve İsrail'den flaş adım
Dünya

Türk SİHA’larını kopyalamışlardı! BAE ve İsrail'den flaş adım

Türk Bayraktar TB2 SİHA'ların kopyasını tasarlayan BAE'den yeni bir adım geldi. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında insansız deniz..
Türkiye'ye
Ekonomi

Türkiye'ye "altın" müjdesi!

Türkiye son 10 yıldır altın konusunda attığı adımlarla rezervlerini zirveye taşımayı başardı. 2012 yılında Merkez Bankası kasasında bulunan ..
Skandal talep: Tehditler bölümüne Türkiye'nin adı yazılsın!
Dünya

Skandal talep: Tehditler bölümüne Türkiye'nin adı yazılsın!

Avrupa Birliği (AB) Yüksek Komiseri Josep Borrell ve Dış İlişkiler Konseyi’nce hazırlanan “Avrupa Savunması Stratejik Pusulası” adlı belge, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay