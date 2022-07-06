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Gündem Dört dörtlük karar! Halk TV'ye Abdullah Öcalan cezası
Gündem

Dört dörtlük karar! Halk TV'ye Abdullah Öcalan cezası

Halk TV ve Tele 1 hakkında hazırlanan raporları görüşen Üst Kurul, söz konusu yayıncılara çeşitli müeyyideler uyguladı. RTÜK, Halk TV’de teröristbaşı Abdullah Öcalan’a övgüler düzülmesini affetmedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 16:18:00 -
Dört dörtlük karar! Halk TV'ye Abdullah Öcalan cezası

 YENİ AKİT  ANKARA 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu haftalık olağan toplantısında izleme dosyalarını ele aldı.

Halk TV'de yayınlanan "Sözüm Var" programı hakkında hazırlanan raporu görüşen Üst Kurul, HDP Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'nin sözlerini inceledi. Yayında Tiryaki’nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a defalarca saygınlık kazandırma çabalarını, suçu, suçluyu, terör ve terörist başını övmesini 6112 sayılı Yasa'da geçen yayıncılık ilkelerine aykırı bulan RTÜK, Halk TV'ye idari para cezası ve 3 kez program durdurma yaptırımı uyguladı.

Halk TV hakkında hazırlanan ikinci raporsa "Kayda Geçsin" isimli programını kapsıyordu. Programda, ana muhalefet liderinin sosyal medya üzerinden yaptığı asılsız açıklamaları yayınlayanlara uygulanan yaptırıma rağmen tekrar söz konusu beyanları ekrana getiren Halk TV ikinci kez RTÜK müeyyidesiyle karşılaştı. Yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası verildi.

"Tele 1'de yasayı çiğnedi"

RTÜK toplantısında Tele 1'in "18 Dakika" programı da masaya yatırıldı. Yayında moderatör Merdan Yanardağ'ın RTÜK hakkındaki mesnetsiz iddiaları irdelendi. Yayın kuruluşlarına verilen idari para cezalarının hazineye gittiğini bilmeyen Yanardağ'ın "RTÜK bu kestiği cezalardan elde ettiği paraları nereye harcıyor?" diye sorarak Üst Kurul'un Yunus Emre Enstitüsü ile gerçekleştirdiği ve önemli çıktıları olan uluslararası çalıştaylar hakkında iftiralar atmasını Yasa ihlali olarak değerlendirdi. Üst Kurulda Tele 1'e üst sınırdan idari para cezası yaptırımı kararı çıktı.

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Yorumlar

Vatandaş

Kökten kapatmadıktan sonra ceza neye yarar.

Rabia Zafer

BU ŞEREFSİZLERE ASLA TAVİZ VERİLMEMELİDİR HESAP SORULMALIDIR VE CEZALANDIRILMALIDIRLAR.
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