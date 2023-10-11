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Spor Dört büyük takım kar ve zarar tablosunu açıkladı
Spor

Dört büyük takım kar ve zarar tablosunu açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-10-11 11:47:00 -
Dört büyük takım kar ve zarar tablosunu açıkladı

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor 3 aylık bilançolarını resmen duyurdu... Fenerbahçe ve Galatasaray yüksek miktarda kar elde ederken, Beşiktaş ve Trabzonspor zarar ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor 3 aylık bilançolarını duyurdu.

İŞTE BÜYÜKLERİN BİLANÇOSU:

FENERBAHÇE, YÜZDE 150 KAR ETTİ

Fenerbahçe 1 Haziran 2023 - 31 Ağustos 2023 döneminde konsolide bazda net dönem karı olarak 908 milyon 339 bin 925 lira kar etti. Bir önceki açıkladığı kar ise 362 milyon lira seviyesindeydi. Böylece Fenerbahçe karını yüzde 150 artırmış oldu.

G.SARAY, YÜZDE 741 ARTTIRDI
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Galatasaray ise aynı dönemde 98 milyon 899 bin 161 lira kar elde etti. Galatasaray bir önceki döneme göre karını yüzde 741 artırmış oldu.

BEŞİKTAŞ ZARAR AÇIKLADI

Beşiktaş ise aynı dönemde 183 milyon 273 bin 639 lira zarar açıkladı.

TRABZONSPOR'DAN 449 MİLYON ZARAR

Trabzonspor 449 milyon 272 bin 224 lira zarar etti.

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