0553 313 94 23

Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'da 70 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı var

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock:"70 bin kişinin, gıda ve temiz içme suyu gibi acil insani yardıma ihtiyacı var"

05 Eylül 2019 Perşembe 01:37
Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'da 70 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı var

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'da 70 bin kişinin, gıda ve temiz içme suyu gibi acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Kasırganın vurduğu Bahamalar'ı ziyaret eden Lowcock, telekonferans üzerinden gazetecilere, kasırganın neden olduğu büyük tahribata ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dorian Kasırgası'nın şu ana kadar Bahamalar'ı vuran en büyük kasırga olduğuna ve bölgenin daha önce bu seviyede bir doğal afetle karşı karşıya kalmadığına dikkati çeken Mark Lowcock, "70 bin kişinin, gıda ve temiz içme suyu gibi acil insani yardıma ihtiyacı var.'' dedi.

Lowcock, 7 olarak açıklanan ölü sayısının ise artmasından endişe duyduğunu söyledi.

Atlas Okyanusu'nda Bahamalar'ı 5'inci kategoride vuran kasırga, can kaybına ve büyük hasara neden oldu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) yayımladığı görüntüler, kasırganın Bahamalar'da neden olduğu tahribatın boyutunu ortaya koyuyor.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Marsh Limanı çevresindeki yapıların yüzde 60'ının zarar gördüğünü açıkladı.

- Kasırga ABD'ye doğru ilerliyor

Kategori 2 seviyesine gerileyen ve ABD'nin doğu yakasına doğru ilerleyen Dorian Kasırgası'nın Florida ve Georgia eyaletlerini vurması ve Güney ve Kuzey Carolina da etkili olması bekleniyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, güç kaybeden Dorian Kasırgası'nın hala tehdit oluşturmayı sürdürdüğünü ve saatteki hızı 177 kilometreye gerileyen kasırganın sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

- AA hazırlıkları yerinde takip ediyor

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri de ABD'ye ilerleyen kasırganın etkili olacağı eyaletlerdeki hazırlıkları yerinde takip ediyor.

AA, kasırga süresince başta Florida olmak üzere birçok eyaletten canlı yayınlar yapacak, anlık fotoğraf ve görüntü servis edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 01:37
  1. Bahamalar
  2. Dorian kasırgası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bu adama çip takıp izleyin"
    1. "Bu adama çip takıp izleyin"
    2. Dorian Kasırgası'nın vurduğu..
    3. Sarıyer’de su kanalına düşen at..
    4. Bankaların önündeki panolara verilen..
    5. Maltepe'de silahlı saldırı: 3 yaralı
    6. İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun öldürülmesi
    7. Şehit Sanca, Barış ve Dolunay’ın kanı..
    8. Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu
    9. Sümer Ezgü’den Salihli’de türkü..
    10. Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi de kalp..
    11. Kuşadası Körfezi’nde 31’i çocuk 83..
    12. Başkan Günel, zabıta haftasını kutladı
    13. Cezmi Ersöz Kuşadası’nda okurlarıyla..
    14. Çocuklarına içki içiren anne ve baba..
    15. NRA, San Francisco'da "iç terör..
    16. ABD’den İran Devrim Muhafızları..
    17. İngiliz vekil, Boris Johnson'ın..
    18. Kovacs, Zorlu PSM'de sahne aldı
    19. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    20. Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak..
    21. Anadolu Ateşi Kastamonu'da sahne aldı
    22. GÜNDEM ÖZETİ / 5 Eylül 2019
    23. Kalp krizi geçiren Milli Görüşçü eski..
    24. Trump'tan Ruhani'ye yeşil ışık
    25. Son 6 yılda çalışan sayısı yüzde 38..
    26. Bolsonaro'dan Şili'deki 1973 darbesine..
    27. Türkiye'den Ukraynalı askerlere eğitim
    28. İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten..
    29. Kadıköy’de minibüs şoförünün trafikte..
    30. Şampiyon kayakçı Hirscher'den..
    Erdoğan tarih vermişti! Gitmelerinden başka çözüm yolu yok
    Erdoğan tarih vermişti! Gitmelerinden başka çözüm yolu yok
    Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Kürt Siyasetçi Galip İlhaner: Gerçek Kürt isyanını HDP/PKK il binaları önünde başlatıyoruz
    Kürt Siyasetçi Galip İlhaner: Gerçek Kürt isyanını HDP/PKK il binaları önünde başlatıyoruz

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Dünyayı şok eden görüntü! Koca şehir haritadan silindi
    Dünyayı şok eden görüntü! Koca şehir haritadan silindi
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu