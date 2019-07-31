Dondurucuda mantı saklama önerisi | Mantı tarifi

Mantıyı hazır almak yerine, gönül rahatlığıyla tüketmek için eve yapmaya ve dondurucuda yapmaya ne dersiniz?

Derin dondurucu günümüzde hanımlar için kolaylık haline gelen beyaz eşyalardan biri. İstediğimiz her türlü yiyeceği yapıp saklamak, dilediğimizde çıkarıp yemek, oldukça kolaylaştı. Hanımların çoğu yazın aldıkları meyve, sebzeleri güzelce hazırlayıp kışlık için dondurucularda saklayabiliyorlar.

Dondurucuda saklanabilecek ve milletçe çok sevdiğimiz bir yiyecek olan mantıyı saklama koşullarını hep birlikte öğrenelim.

Hamuru için

500 gr un

Yarim yemek kaşığı tuz

Yaklaşık 1 buçuk su bardağı suyla yoğurdum

İç harcı için

250 gr kıyma

1 Soğan

1 yemek kaşığı kuru maydanoz

Tuz,karabiber

Pulbiber

Hazırlanışı:

Hamuru bütün malzemeleri katarak yoğuruyoruz. Orta sertlikte (aşırı sert olmasın) bir hamur elde ediyoruz. Dinlenmeye bırakıyoruz.

Ayrı bir kapta büyükçe bir soğanı robottan geçirip kıyma harcının içine diğer malzemelerle koyup karıştırıyoruz.

Yumaklarımızdan açmaya başlıyoruz. Sert olduğu için biraz zor açılabilir. Büyükçe açtıktan sonra önce şeritler halinde, ardından da kare şeklinde kesiyoruz.

Küçük hamurların üzerine kıymadan küçük parçalar halinde koyup tek tek bükme işlemini gerçekleştiriyoruz.

Bütün hamurları böyle açıp tekrarlıyoruz.

Bir tepsinin içine mantıları, yaapışmayacak kadar unlayarak, diziyoruz. Sabahtan akşama kadar buzlukta bekletiyoruz.

Buzluktan çıkardıktan sonra, buzdolabı poşetlerine koyup tekrardan dondurucuya koyuyoruz.

İsteğinize göre buzluktan çıkarıp afiyetle yiyebilirsiniz.

Dilerseniz fırında da bir süre kurutup, dolapta saklayabilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...

Kaynak: meraklımelehat.com