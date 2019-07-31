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Dondurucuda mantı saklama önerisi | Mantı tarifi

Kış için yapılan hazırlıkların arasına bir de mantıyı ekleyin... Harika tadıyla, gönüllerimize taht kuran bu geleneksel lezzeti, dondurucuda nasıl saklayacağız? İşte hamurunuzun zarar görmeden, ilk günkü gibi kalacağı önerimizi sizlerle bu haberde paylaşıyoruz!

31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:03
Dondurucuda mantı saklama önerisi | Mantı tarifi

Mantıyı hazır almak yerine, gönül rahatlığıyla tüketmek için eve yapmaya ve dondurucuda yapmaya ne dersiniz?

Derin dondurucu günümüzde hanımlar için kolaylık haline gelen beyaz eşyalardan biri. İstediğimiz her türlü yiyeceği yapıp saklamak, dilediğimizde çıkarıp yemek, oldukça kolaylaştı. Hanımların çoğu yazın aldıkları meyve, sebzeleri güzelce hazırlayıp kışlık için dondurucularda saklayabiliyorlar.

Dondurucuda saklanabilecek ve milletçe çok sevdiğimiz bir yiyecek olan mantıyı saklama koşullarını hep birlikte öğrenelim.

Hamuru için

  • 500 gr un
  • Yarim yemek kaşığı tuz
  • Yaklaşık 1 buçuk su bardağı suyla yoğurdum

İç harcı için

  • 250 gr kıyma
  • 1 Soğan
  • 1 yemek kaşığı kuru maydanoz
  • Tuz,karabiber
  • Pulbiber

Hazırlanışı:

  • Hamuru bütün malzemeleri katarak yoğuruyoruz. Orta sertlikte (aşırı sert olmasın) bir hamur elde ediyoruz. Dinlenmeye bırakıyoruz.
  • Ayrı bir kapta büyükçe bir soğanı robottan geçirip kıyma harcının içine diğer malzemelerle koyup karıştırıyoruz.
  • Yumaklarımızdan açmaya başlıyoruz. Sert olduğu için biraz zor açılabilir. Büyükçe açtıktan sonra önce şeritler halinde, ardından da kare şeklinde kesiyoruz.
  • Küçük hamurların üzerine kıymadan küçük parçalar halinde koyup tek tek bükme işlemini gerçekleştiriyoruz.
  • Bütün hamurları böyle açıp tekrarlıyoruz.
  • Bir tepsinin içine mantıları, yaapışmayacak kadar unlayarak, diziyoruz. Sabahtan akşama kadar buzlukta bekletiyoruz.
  • Buzluktan çıkardıktan sonra, buzdolabı poşetlerine koyup tekrardan dondurucuya koyuyoruz.
  • İsteğinize göre buzluktan çıkarıp afiyetle yiyebilirsiniz.

Dilerseniz fırında da bir süre kurutup, dolapta saklayabilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...

Kaynak: meraklımelehat.com

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:25
  1. mantı
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