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Dünya Donald Trump'tan ABD'deki Hamas destekçilerine tehdit!
Dünya

Donald Trump'tan ABD'deki Hamas destekçilerine tehdit!

Yeniakit Publisher
2024-02-22 21:57:00 - 2024-02-22 23:01:38

ABD eski Başkanı Donald Trump, ülkesindeki Hamas'ı destekleyenleri tehdit etti.

Trump, ABD'lilere hitaben yaptığı konuşmasında mücahid Hamas'ı ve Hamas'ı destekleyenleri hedef aldı.

Donald Trump, ülkesindeki Hamas destekçilerini şöyle tehdit etti:

"Tüm Hamas destekçilerinin vizelerini iptal edeceğiz, onları üniversitelerimizden, şehirlerimizden ve ülkemizden süreceğiz."

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