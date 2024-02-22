Donald Trump'tan ABD'deki Hamas destekçilerine tehdit!
ABD eski Başkanı Donald Trump, ülkesindeki Hamas'ı destekleyenleri tehdit etti.
Trump, ABD'lilere hitaben yaptığı konuşmasında mücahid Hamas'ı ve Hamas'ı destekleyenleri hedef aldı.
Donald Trump, ülkesindeki Hamas destekçilerini şöyle tehdit etti:
"Tüm Hamas destekçilerinin vizelerini iptal edeceğiz, onları üniversitelerimizden, şehirlerimizden ve ülkemizden süreceğiz."
Gündem
Saldırı sonrası Hamas’tan flaş açıklama! İsrail'in Refah'ta gerçekleştirdiği katliam soykırım savaşının devamıdır