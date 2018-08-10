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Donald Trump'a hack şoku!

Fetullahçı Papaz Andrew Brunson'u bahane ederek Türk bakanlara yaptırım uygulayan ABD yönetimi, şimdi de ekonomi üzerinden Türkiye'ye saldırı başlattı. Türk hacker grubu Ayyıldız TİM alınan hukuksuz karar sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın sahibi olduğu Trump Towers'ın sitesini hackledi.

10 Ağustos 2018 Cuma 23:46
Donald Trump'a hack şoku!

FETÖ ve PKK terör örgütleriyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle tutuklanan ardından ev hapsine alınan Papaz Andrew Craig Brunson nedeniyle ABD ve Türkiye arasında büyük bir kriz patlak vermişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulayan ABD yönetimi son olarak Türkiye'ye ekonomi üzerinden saldırı başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatındaki gümrük vergilerini iki katına çıkardığını açıkladı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Trump, "Türk lirasının ABD doları karşısında hızla düştüğünü" belirterek "Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak" dedi.

Alınan hukuksuz karar sonrasında Türk hacker grubu Ayyıldız TİM, Trump'ın sahibi olduğu Trump Towers'ın sitesini hackledi. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Ayyıldız TİM, "Trump towers Down.! Ayyildiz Tim olarak Trump towers kulelerini vuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 23:46
  1. FETÖ
  2. PKK
  3. Ayyıldız TİM
  4. ABD
  5. Donald Trump

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