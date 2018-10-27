Donald Trump yönetimine ‘Kaşıkçı’ baskısı

Washington Post (WP) gazetesi, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesindeki rolünün aydınlatılması için ABD yönetimine çağrıda bulundu. WP, “Yazı İşleri Kurulu” imzasıyla yayımladığı yazıda, Suudi Arabistan’ın, uluslararası baskıların ardından cinayetin önceden planlanmış olduğu gerçeğini sonunda kabul ettiği belirtilerek, “Gazetecinin öldürülmesi talimatını kim verdi? Muhammed bin Selman’ın bundaki rolü neydi?” ifadelerini kullandı.



ÖNCE İNKÂR, SONRA KABUL

“Suudi Arabistan, Kaşıkçı cinayetinin planlı olduğunu kabul etti. Güzel. Peki kim planladı?” başlıklı yazıda, Suud rejiminin 2 Ekim’de yaşanan cinayetin ardından, önce Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürüldüğünü inkâr ettiği, ardından konsolosluktaki sorgusu sırasında yaşanan arbedede “yanlışlıkla” öldürüldüğünü iddia ettiği ve en sonunda mevcut deliller ışığında cinayetin planlı olduğunu kabul etmek zorunda kaldığı belirtildi.



ERDOĞAN ETKİLİ OLDU

Yazıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Riyad yönetiminin cinayeti planlı olduğunu kabul etmesine yönelik talebinin bunda etkili olduğu vurgulandı ve Erdoğan’ın soruşturma delillerini kamuoyuna açıklamasından çekinen Suudların gerçeği kabul etmek zorunda kaldığına dikkat çekildi. Cinayetin talimatını kimin verdiği sorusunda ise bütün izlerin, Veliaht Prens bin Selman’ı işaret ettiğini kaydeden gazete, ABD Başkanı Donald Trump’ın ise yakın müttefiki olarak gördüğü Prensi koruma refleksi içinde olduğuna işaret etti. Yazıda, Veliaht Prens Selman’ın cinayette rolü olduğunu inkâr ettiği demeçleri sorulduğunda Trump’ın “Ona inanmak istiyorum. Gerçekten inanmak istiyorum” dediği hatırlatıldı.



FELAKETLERE HAZIR OL

Gazete, Trump’ın tavrını şu sözlerle eleştirdi: Oysa Trump’ın istemesi gereken hakikat olmalı. Eğer Prens Selman ılımlı bir eleştirmenden daha fazlası olmayan bir gazeteciye dahi tahammül edemeyip vahşice katledilmesini emredebiliyor veya onaylayabiliyorsa, ABD yönetimi onunla ilişkisini derhâl gözden geçirmeli ya da daha büyük felaketlere hazır olmalı.