Donald Trump ve Emmanuel Macron'dan Suudi Arabistan'a ortak çağrı!
ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İstanbul'daki Başkonsolosluk binasında öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı hakkında bir açıklama yaptı.10 Kasım 2018 Cumartesi 16:36
ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İstanbul'daki Başkonsolosluk binasında öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında bir açıklama yaptı.
Birinci Dünya Savaşını Sonlandıran Ateşkes Antlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla Paris'te bir araya gelen Trump ve Macron cinayet hakkında, "Suudi Arabistan daha fazla ayrıntı vermeli" dedi.
İkili, Kaşıkçı cinayetinin Ortadoğu'da daha fazla istikrarsızlığa neden olmaması gerektiğini belirtti.
KAYNAK: HABER7
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