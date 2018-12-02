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Donald Trump geri adım attı

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında ilişkiler normale dönüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen ürünlere konan ek gümrük vergisini 2019'un başından itibaren 90 gün süreyle arttırmayacağını açıkladı.

02 Aralık 2018 Pazar 21:45
Donald Trump geri adım attı

ABD ve Çin yönetimi arasında varılan uzlaşmaya göre ABD, Çin'den ithal edilen ürünlere konan ek gümrük vergisini gelecek yılın başından itibaren 90 gün süreyle artırmayacak.

ABD Başkanı Trump, Çin'den alınan ürünlere ek vergi getirme kararından geçici bir süreliğine vazgeçti. ABD ve Çin, ticaret konusundaki anlaşmazlıklarında 90 günlük süre için uzlaşmaya vardı. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Buenos Aires'deki G20 Zirvesi sonrasındaki akşam yemeğinde yaptıkları görüşmede, geçici bir süre için yeni gümrük vergileri getirilmemesi konusunda anlaştı. Her iki taraftan yapılan açıklamalarda, liderlerin görüşmesini "son derece başarılı" olarak nitelendirdi.

Ticaret 90 gün nefes alacak

Görüşme sonrasında Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Çin'den ithal edilen toplam 200 milyar dolar değerindeki ürüne konan yüzde 10 ek gümrük vergisinin gelecek yılın başından itibaren 90 gün için artırılmayacağı belirtildi. Açıklamada, eğer 90 gün içinde uzlaşma sağlanamazsa, Çin'den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergilerini planlanlandığı gibi yükseltileceği vurgulandı.

Çin anlaşmadan umutlu

ABD Başkanı Trump, Çin'den ithal edilen ürünlere konan yüzde 10 ek gümrük vergisinin artırılarak, gelecek yılın başından itibaren yüzde 25'e yükseltileceği tehdidinde bulunmuştu.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, görüşmeye ilişkin açıklamasında liderlerin "ek gümrük vergilerinin artırılmaması konusunda mutabakat sağladığını" belirterek, uzlaşmanın "iki ülke arasındaki ekonomik krizin derinleşmesini engellediğini" ve "kazan-kazan temelinde işbirliği için yeni bir alan açtığını" ifade etti.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 21:45
  1. Van
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