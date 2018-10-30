Donald Trump çıldırdı! Sert sözler

ABD Başkanı Trump, kendisini terör örgütü DEAŞ'tan daha fazla kişiyi radikalleştirmekle suçlayan Julia Ioffe için 'hasta kadın' ifadesini kullandı.

ABD'de CNN kanalında 29 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan tartışma programına gazeteci Julia Ioffe de katıldı.

Gazeteci Julia Ioffe, aynı günün sabahında ABD Başkanı Donald Trump'ı, terör örgütü DEAŞ'a oranla daha çok insanı radikalleştirdiğini öne sürmüştü.

Julia Ioffe, CNN'deki canlı yayın sırasında Trump'a karşı söylediği sert sözlerini geri aldı.

Ioffe, ifadelerinin abartılı olduğunu ve düşünmeden bu cümleyi kurduğunu söyledi.

Yayının ardından Ioffe, Twitter hesabından da bir özür mesajı paylaştı.

'Hasta kadın'

Donald Trump ise sözlerini geri alan Ioffe'ye sert çıktı ve gazeteci için 'hasta kadın' ifadesini kullandı.

Aslına bakılırsa bu sözler Ioffe'nin tartışma yaratan ilk sert söylemi değil.

Gazeteci daha önce de Aralık 2016'da Trump ve kızı Ivanka'nın ilişkisi hakkında attığı bir tweet sebebiyle haber sitesi Politico'dan kovulmuştu.

Ioffe'nin, Trump'ın kendisi hakkında sarf ettiği sert sözler hakkında ne diyeceği merak konusu oldu.