  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Donald Trump: 2024 seçiminde adaylık kararı aldım
Dünya

Donald Trump: 2024 seçiminde adaylık kararı aldım

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024'teki başkanlık seçimi için adaylık kararını verdiğini, şimdi kendisini bekleyen asıl büyük kararın, bunu kasımdaki Kongre ara seçiminden önce mi yoksa sonra mı duyuracağı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 20:30:00 -
Donald Trump: 2024 seçiminde adaylık kararı aldım

Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York Magazine dergisine verdiği röportajda, 2024 başkanlık seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekrar başkanlık yarışına girdiğinde kazanacağına inandığını belirten Trump, 2024 seçiminde aday olup olmayacağına ilişkin "Ben bu konudaki kararımı çoktan verdim, bu konuda artık bir sıkıntı yok." ifadesini kullandı.

Trump, kararının ne olduğunu söylemezken, kasımda yapılacak Kongre ara seçimlerine işaret ederek "Şu anda beni bekleyen büyük karar, bu duyuruyu seçimden önce mi yoksa sonra mı yapacağım." dedi.

Washington Post, Trump'ın kararını eylülde açıklayacağını yazdı

Öte yandan Washington Post gazetesi Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın eylül ayında adaylığını duyuracağını yazdı.

Trump'a yakın danışmanlar, "Yüzde 70 ihtimalle Trump ara seçimlerden önce bu kararını duyuracak." ifadesini kullandı ancak Trump'ın eylülden önce bu kararını duyurma ihtimali olduğunu da kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23