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Yerel

Domuz sürüsü ve karacalar kamerada

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, doğadaki hayvan popülasyonunu izleme çalışmaları kapsamında bir domuz sürü sürü yavrularıyla görüntülenirken, 2 karacada kameralara takıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 12:23:53 -
Domuz sürüsü ve karacalar kamerada

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, doğadaki hayvan popülasyonunu izleme çalışmaları kapsamında bir domuz sürü sürü yavrularıyla görüntülenirken, 2 karacada kameralara takıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü teknik ekiplerince Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde av koruma ve kontrol çalışmaları ile biyolojik çeşitlilik takibi, biyolojik kaçakçılık önleme çalışmaları kapsamında çalışmalar hızla devam ediyor.


Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü, teknik ekipleri yaban hayatını izleme çalışmaları çerçevesinde Tekirdağ genelinde yaban hayvanlarının varlığını ve üremelerini tespit ederek, söz konusu yaban hayvanlarının popülasyonlarında bir artış olduğunu gözlemledi.



Domuz sürüsü ve karaca


Tekirdağ DKMP Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda bölgede kurulu fotokapanlara bu seferde bir domuz sürü sürü yavrusuyla görüldü. Kameralara yansıyan görüntülerde yavrular, sürü halinde kurulu kamera açısı boyunca ip gibi dizilerek ilerliyor. Bölgede bulunan kameralara 2 adet karacada takıldı.


Doğada kurulu gizli kameralar sayesinde hem doğadaki hayvan zenginliği görüntüleniyor hem de biyolojik kaçakçılığın önüne geçiliyor.

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