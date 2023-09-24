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Yerel Domuz avında yanlışlıkla arkadaşını vuran şahıs tutuklandı
Yerel

Domuz avında yanlışlıkla arkadaşını vuran şahıs tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-09-24 21:20:00 -
Domuz avında yanlışlıkla arkadaşını vuran şahıs tutuklandı

Şırnak'ta domuz avına çıkan bir kişi yanlışlıkla arkadaşını vurarak ölümüne neden oldu. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak'ta domuz avında yanlışlıkla arkadaşını vurarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yanlışlıkla arkadaşını vurdu

Önceki akşam Osman Pusat'ın bahçesine dadan domuzları avlamak için arkadaşı Ramazan Deniz ile birlikte merkeze bağlı Toptepe Köyü Cevizdüzü mevkiinde bulunan bahçeye gittiler. Ramazan Deniz, burada domuzlara ateş ettiği sırada yanlışlıkla aynı yerde çalıştığı mesai arkadaşı Osman Pusat'ı vurdu. Pusat hayatını kaybederken, olay sonrasında gözaltına alınan Ramazan Deniz, çıkarıldığı nöbetçi savcılıkta tutuklama istemi ile Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Mahkeme, Ramazan Deniz'in tutuklu olarak yargılanmasına karar verdi.

Ramazan Deniz, savcılıktaki ifadesinde şunları söyledi: "Olay günü eve gelecekleri sırada maktul, "Bahçeme domuzlar dalmış. Köpek sesleri de geliyor domuz avına çıkalım' dedi. Birlikte gittiğimiz bahçede av sırasında domuzlara ateş ettim. Havanın karanlık olması ve alanın çalılık olması nedeni ile ateş ettiğim alanı tam olarak göremedim. Ateş ettiğim sırada arkadaşımı yanlışlıkla vurdum."

Kaynak: AA
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