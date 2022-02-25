Domenec Torrent'ten kadro dışı kararı

Galatasaray'da Domenec Torrent, geçtiğimiz gün Başkan Burak Elmas ve sportif direktör Pasquale Sensibile ile durum değerlendirmesi gerçekleştirdi. Torrent, kadro dışıların huzursuzluk getireceğini söyledi.

Galatasaray, Göztepe'yi yenerek biraz olsun nefes aldı. Ancak 3 puana rağmen Babel, Ömer ve Taylan gibi isimlerin performansları da eleştirileri konusu oldu. Hatta bazı oyuncuların kadro dışı bırakılacağı iddia edildi. Domenec Torrent, geçtiğimiz gün Başkan Burak Elmas ve sportif direktör Pasquale Sensibile ile durum değerlendirmesi gerçekleştirdi. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasıyla ilgili yola haritası çizen üçlü, takımın son durumunu da masaya yatırdı.

İspanyol teknik adam kadro dışı kararına gerek duymadığını, sezonun geri kalanında çok kritik maçlar oynayacaklarına vurgulayıp 'Böyle bir karar huzursuzluk getirir. Hepsinden faydalanmak istiyorum' dedi.