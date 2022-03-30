Domenec Torrent'in tazminat maddesi ortaya çıktı!

Bu arada Galatasaray'da yeni başkanın kim olacağı kadar, teknik direktör Domenec Torrent'le yola devam edilip edilmeyeceği de merak konusu. Burak Elmas'ın, Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Domenec Torrent'le 14 Ocak'ta 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

59 yaşındaki çalıştırıcının anlaşmasında opsiyonunun olmadığı, yarım sezonu tamamladıktan sonra gelecek sezon da sözleşmesinin devem edeceği ortaya çıktı.

30 Nisan'da seçilecek Galatasaray'ın yeni başkanı, Katalan hocayla çalışmak istemezse, 2022-23 sezonunda geçerli olan 1.5 milyon Euro'luk yıllık ücret ve 200 bin Euro tutarındaki şampiyonluk primini Torrent'e ödemek zorunda...

Daha önce görevlerine son verilen Prandelli ve Tudor, açtıkları tazminat davalarını kazanmış ve ücretlerinin tamamının yanı sıra şampiyonluk primlerini de almıştı.

Bu arada başkan Burak Elmas, Domenec Torrent'i arayarak hem destek hem moral verdi.